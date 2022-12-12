Кутняков Константин Климентиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
26.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.
Дочь: Матрена Константиновна
Мать ребёнка: Кутнякова Феврония Никитична
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Дочь: Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Кутнякова Феврония Никитична
Смерть
Неизвестно