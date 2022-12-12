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Кутняков Константин Климентиевич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Кутняков Клим Денисович

Мать: Кутнякова Татияна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.10.1890 ст.

Жена: Кутнякова Феврония Никитична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.

Дочь: Матрена Константиновна

Мать ребёнка: Кутнякова Феврония Никитична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Дочь: Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Кутнякова Феврония Никитична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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