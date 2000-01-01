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Верещагин Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Верещагин Петр Александрович

Мать: Верещагина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Верещагин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Верещагин Борис Викторович

Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Верещагин Николай Викторович

Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Куракино с 1907, с. Толмань с 1909
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