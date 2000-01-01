Верещагин Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Верещагин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Верещагин Борис Викторович
Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Верещагин Николай Викторович
Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верещагина Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Куракино с 1907, с. Толмань с 1909