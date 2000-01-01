Верещагина (Москвина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Верещагин Евгений Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Верещагин Борис Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Верещагин Николай Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно