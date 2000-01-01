Верещагина (Москвина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Москвина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Верещагин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Верещагин Борис Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Верещагин Николай Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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