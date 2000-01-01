Верещагина (Зубарева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Овчинникова Вера Петровна
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Верещагин Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Верещагин Виктор Петрович
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Верещагин Василий Петрович
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Кошурникова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Виноградова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Овчинникова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Верещагин Рафаил Петрович
Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно