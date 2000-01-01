Верещагина (Зубарева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Зубарева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Овчинникова Вера Петровна

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Верещагин Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Верещагин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Верещагин Василий Петрович

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Кошурникова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Виноградова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Овчинникова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Верещагин Рафаил Петрович

Отец ребёнка: Верещагин Петр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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