Верещагин Аркадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Елена Аркадьевна
Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: София Аркадьевна
Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Верещагин Юрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Куракино с 1904, с. Новотроицкое с 1907