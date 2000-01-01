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Верещагин Аркадий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Верещагин Петр Александрович

Мать: Верещагина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: София Аркадьевна

Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Верещагин Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Верещагина Вера Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Куракино с 1904, с. Новотроицкое с 1907
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