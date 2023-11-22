Амосова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишмаков Федор
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Амосов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич
Смерть
1934