Амосова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишмаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Амосов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Амосов Николай Матвеевич

Смерть
1934
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