Амосов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Амосов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Амосов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна
Смерть
1918