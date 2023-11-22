Амосов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Амосов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Амосов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Амосова Александра Федоровна

Смерть
1918
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