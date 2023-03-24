Könönen (Könönen) Eeva Juhontytär
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения03.06.1844
Дата смерти10.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1844
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: (Heinonen) Susanna Paavontytär
Отец ребёнка: Heinonen Paavo Paavonpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
10.10.1908
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя