Könönen (Könönen) Eeva Juhontytär 03.06.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Könönen (Könönen) Eeva Juhontytär

Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.06.1844

Дата смерти

10.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1844

Отец: Könönen Juho Juhonpoika

Мать: Könönen (Pesonen) Anna Juhontytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Heinonen Paavo Paavonpoika

Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: (Heinonen) Susanna Paavontytär

Отец ребёнка: Heinonen Paavo Paavonpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
10.10.1908
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

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