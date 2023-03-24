Könönen (Pesonen) Anna Juhontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1821
Дата смерти11.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1821
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
03.06.1844
Дочь: Könönen Eeva Juhontytär
Отец ребёнка: Könönen Juho Juhonpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1851
Дочь: Könönen Anna Juhontytär
Отец ребёнка: Könönen Juho Juhonpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.03.1907
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя