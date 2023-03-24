Könönen (Pesonen) Anna Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Pesonen) Anna Juhontytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1821

Дата смерти

11.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1821

Отец: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать: Pesonen Kristiina Antintytär

Бракосочетание
Около 1843

Муж: Könönen Juho Juhonpoika

Рождение ребёнка
03.06.1844

Дочь: Könönen Eeva Juhontytär

Отец ребёнка: Könönen Juho Juhonpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1851

Дочь: Könönen Anna Juhontytär

Отец ребёнка: Könönen Juho Juhonpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.03.1907
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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