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Heinonen Paavo Paavonpoika

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Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

16.02.1832

Дата смерти

18.11.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Susanna Paavontytär

Мать ребёнка: Könönen Eeva Juhontytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen Eeva Juhontytär

Смерть
18.11.1881
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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