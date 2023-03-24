Heinonen Paavo Paavonpoika
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения16.02.1832
Дата смерти18.11.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Susanna Paavontytär
Мать ребёнка: Könönen Eeva Juhontytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen Eeva Juhontytär
Смерть
18.11.1881
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя