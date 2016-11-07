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Швец Владимир

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Место рождения

Украина

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

07.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: Швец Михаил

Мать: Швец Варвара

Украина
Бракосочетание
02.?.1957

Жена: Швец Валентина

Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Швец Сергей

Мать ребёнка: Швец Валентина

Рождение ребёнка
02.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швец Валентина

Москва, Россия
Смерть
07.11.2016
Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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