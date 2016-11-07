Швец Владимир
Место рожденияУкраина
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти07.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Отец: Швец Михаил
Мать: Швец Варвара
Украина
Бракосочетание
02.?.1957
Жена: Швец Валентина
Рождение ребёнка
08.03.1958
Сын: Швец Сергей
Мать ребёнка: Швец Валентина
Рождение ребёнка
02.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швец Валентина
Москва, Россия
Смерть
07.11.2016
Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия