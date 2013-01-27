Швец (Ромадова) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.02.1928
Дата смерти27.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1928
Отец: Ромадов Михаил
Бракосочетание
02.?.1957
Муж: Швец Владимир
Рождение ребёнка
08.03.1958
Сын: Швец Сергей
Отец ребёнка: Швец Владимир
Рождение ребёнка
02.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швец Владимир
Смерть
27.01.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно