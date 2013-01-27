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Швец (Ромадова) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.02.1928

Дата смерти

27.01.2013

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1928

Отец: Ромадов Михаил

Мать: Ромадова (Ромадова) Мария

Бракосочетание
02.?.1957

Муж: Швец Владимир

Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Швец Сергей

Отец ребёнка: Швец Владимир

Рождение ребёнка
02.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швец Владимир

Смерть
27.01.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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