Швец Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1958
Дата смерти30.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958
Отец: Швец Владимир
Мать: Швец Валентина
Рождение ребёнка
26.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2009
Москва, Россия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия