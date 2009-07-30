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Швец Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1958

Дата смерти

30.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Швец Владимир

Мать: Швец Валентина

Рождение ребёнка
26.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2009
Москва, Россия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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