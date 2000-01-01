Тарасова (Карпова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Карпова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Алексей Николаевич

Мать: Карпова Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матусевич Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Тарасов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичурина Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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