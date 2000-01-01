Тарасова (Карпова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Алексей Николаевич
Мать: Карпова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матусевич Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Тарасов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичурина Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Афанасий
Смерть
Неизвестно