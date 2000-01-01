Матусевич (Тарасова) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусевич (Тарасова) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Афанасий

Мать: Тарасова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матусевич Сын Юрьевич

Отец ребёнка: Матусевич Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матусевич Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Матусевич Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матусевич Юрий

Смерть
Неизвестно
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