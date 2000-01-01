Матусевич (Тарасова) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Афанасий
Мать: Тарасова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матусевич Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матусевич Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Матусевич Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матусевич Юрий
Смерть
Неизвестно