Петров Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.12.1914 ст.
Дата смерти01.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна
Смерть
01.01.1988