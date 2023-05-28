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Петров Григорий Михайлович

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.12.1914 ст.

Дата смерти

01.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1892 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914 ст.

Отец: Петров Михаил Иванович

Мать: Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна

Смерть
01.01.1988

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