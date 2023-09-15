Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.

Дочь: Дружинина Текуса Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Сын: Петров Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.12.1914 ст.

Сын: Петров Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Наседкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.01.1920

Дочь: Калинина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.02.1922

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Рындина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.10.1928

Дочь: Черничко Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Петров Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Петров Борис Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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