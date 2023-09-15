Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Дочь: Дружинина Текуса Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.
Сын: Петров Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1914 ст.
Сын: Петров Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Наседкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1920
Дочь: Калинина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1922
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Рындина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1928
Дочь: Черничко Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Петров Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно