Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1924
Дата смерти26.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Григорий Михайлович
Смерть
26.03.2002