Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Ефимовских) Анна Ивановна

Петрова (Ефимовских) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1924

Дата смерти

26.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Михайлович

Смерть
26.03.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.