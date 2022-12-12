Первов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Александр

Мать ребёнка: Первова ?

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Илья

Мать ребёнка: Первова ?

Смерть
Неизвестно
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