Первова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первов Александр
Отец ребёнка: Первов Алексей
Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первов Илья
Отец ребёнка: Первов Алексей
Смерть
Неизвестно