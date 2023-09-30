Тарасенко Игнат Григориевич
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тарасенко Григорий Филонович
Мать: Тарасенко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Федот Игнатьевич
Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1836
Сын: Тарасенко Варфоломей Игнатьев
Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна
Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Тарасенко) Ирина Игнатова
Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна