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Тарасенко Игнат Григориевич

Место рождения

Новосёловка, Полтавська область

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тарасенко Григорий Филонович

Мать: Тарасенко Дарья

Новосёловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Федор Игнатьев

Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Федот Игнатьевич

Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1836

Сын: Тарасенко Варфоломей Игнатьев

Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Тарасенко) Ирина Игнатова

Мать ребёнка: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

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