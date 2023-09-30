Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кравченко Никифор Семенов

Мать: Кравченко Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1836

Сын: Тарасенко Варфоломей Игнатьев

Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Тарасенко) Ирина Игнатова

Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.