Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Федот Игнатьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1836
Сын: Тарасенко Варфоломей Игнатьев
Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич
Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Тарасенко) Ирина Игнатова
Отец ребёнка: Тарасенко Игнат Григориевич