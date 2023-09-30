Тарасенко Федот Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Запасной солдат
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тарасенко Макарий Федотов
Мать ребёнка: Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
25.11.1880
Дочь: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Мать ребёнка: Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна
Новосёловка, Полтавська область