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Тарасенко Федот Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасенко Игнат Григориевич

Мать: Тарасенко (Кравченко) Елисавета Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Запасной солдат
Рождение ребёнка
1871

Сын: Тарасенко Макарий Федотов

Мать ребёнка: Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна

Новосёловка, Полтавська область

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