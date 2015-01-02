Голанд (Жеглова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голанд (Жеглова) Анна Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.01.1927

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927

Отец: Жеглов Андрей Иванович

Мать: Жеглова Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1946

Муж: Голанд Илья Борухович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голанд Борис Ильич

Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович

Смерть
02.01.2015
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, СПб
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