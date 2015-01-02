Голанд (Жеглова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1927
Дата смерти02.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927
Отец: Жеглов Андрей Иванович
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голанд Борис Ильич
Отец ребёнка: Голанд Илья Борухович
Смерть
02.01.2015
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, СПб