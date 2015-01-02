Голанд Илья Борухович
Место рожденияДвинск, Латвия
Дата рождения02.01.1918
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Двинск, Латвия
Бракосочетание
1946
Жена: Голанд Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голанд Борис Ильич
Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна
Смерть
1977
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, СПб