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Голанд Илья Борухович

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Место рождения

Двинск, Латвия

Дата рождения

02.01.1918

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Двинск, Латвия
Бракосочетание
1946

Жена: Голанд Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голанд Борис Ильич

Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голанд Анна Андреевна

Смерть
1977
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, СПб
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