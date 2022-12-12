Черняев Кирополит Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти17.03.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Черняев Евгений Александрович
Мать: не указана
Смерть
17.03.1909
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1909 год Леонтиевская градская церковь. 17.03.1909 умер чиновник Вологодской контрольной палаты Кирополит Евгениев Черняев, 47 лет, от продолжительной болезни. ... Показать все