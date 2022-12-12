Черняев Кирополит Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Кирополит Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

17.03.1909

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Черняев Евгений Александрович

Мать: не указана

Смерть
17.03.1909
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1909 год Леонтиевская градская церковь. 17.03.1909 умер чиновник Вологодской контрольной палаты Кирополит Евгениев Черняев, 47 лет, от продолжительной болезни. ... Показать все
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