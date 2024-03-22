Завалишина (Бостельман) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1826 ст.
Отец: Бостельман Иван Иванович
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Завалишин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Завалишин Афанасий Иванович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно