Завалишина (Бостельман) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалишина (Бостельман) Варвара Ивановна

Завалишина (Бостельман) Варвара Ивановна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.08.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1826 ст.

Отец: Бостельман Иван Иванович

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1846

Муж: Завалишин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Завалишин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Завалишин Афанасий Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close