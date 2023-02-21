Бостельман Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостельман Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бостельман Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
1833
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