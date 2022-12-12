Харитонова Лукерья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Миронов Семен Филиппов
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
05.01.1899
Сын: Харитонов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
07.09.1900
Сын: Харитонов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
18.02.1907
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911
Сын: Харитонов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
27.04.1915
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Рождение ребёнка
15.10.1920
Сын: Харитонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов
Смерть
Неизвестно