Харитонова Лукерья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Лукерья Семенова

Харитонова Лукерья Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Миронов Семен Филиппов

Мать: Миронова Евдокия Акинфиева

Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Харитонов Николай Филиппов

Рождение ребёнка
05.01.1899

Сын: Харитонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Харитонов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911

Сын: Харитонов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1915

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1920

Сын: Харитонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Харитонов Николай Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close