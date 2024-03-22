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Лядаева Мария Дубинина

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890

Отец: Дубинин Филипп Андреевич

Мать: Данилина Матрена Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Лядаев Василий Михаилович

Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Ледяев (вов) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Ледяев Вов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Ледяев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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