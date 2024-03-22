Лядаева Мария Дубинина
Место рождения
Дата рождения10.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Ледяев (вов) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Ледяев Вов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1915
Отец ребёнка: Лядаев Василий Михаилович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно