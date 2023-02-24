Ледяев (ВОВ) Михаил Васильевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения21.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910
Отец: Лядаев Василий Михаилович
Мать: Лядаева Мария Дубинина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледяева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно