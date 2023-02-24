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Ледяев (ВОВ) Михаил Васильевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

21.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910

Отец: Лядаев Василий Михаилович

Мать: Лядаева Мария Дубинина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледяева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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