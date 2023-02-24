Лядаев Василий Михаилович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения24.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1907
Жена: Лядаева Мария Дубинина
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Ледяев (вов) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Ледяев Вов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1915
Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно