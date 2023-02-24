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Лядаев Василий Михаилович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888

Отец: Лядаев Михаил Сидорович

Мать: Лядаева Ксения Синиженкова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1907

Жена: Лядаева Мария Дубинина

Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Ледяев (вов) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Ледяев Вов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Ледяев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Лядаева Мария Дубинина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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