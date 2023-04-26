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Ледяев Степан Васильевич

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.12.1915

Дата смерти

26.12.1915

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1915

Отец: Лядаев Василий Михаилович

Мать: Лядаева Мария Дубинина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
26.12.1915
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния