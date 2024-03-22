Ермаченко (Лещенко) Степанида Сидоровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1875 ст.
Дата смерти27.09.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1875 ст.
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1901 ст.
Дочь: Ермаченко Маланья Спиридоновна
Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.
Дочь: Ермаченко Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.
Дочь: Ермаченко Вера Спиридоновна
Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич
Смерть
27.09.1911 ст.