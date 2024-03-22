Ермаченко (Лещенко) Степанида Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Лещенко) Степанида Сидоровна

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.11.1875 ст.

Дата смерти

27.09.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1875 ст.

Отец: Лещенко Сидор Иванович

Мать: Лещенко Евдокия Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Ермаченко Спиридон Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1901 ст.

Дочь: Ермаченко Маланья Спиридоновна

Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.

Дочь: Ермаченко Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.

Дочь: Ермаченко Вера Спиридоновна

Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
27.09.1911 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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