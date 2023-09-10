Лещенко Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти18.07.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1874 ст.
Дочь: Лещенко Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Лещенко Сидор Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Дочь: Ермаченко Степанида Сидоровна
Отец ребёнка: Лещенко Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1881 ст.