Лещенко Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

18.07.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1874 ст.

Дочь: Лещенко Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Лещенко Сидор Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Дочь: Ермаченко Степанида Сидоровна

Отец ребёнка: Лещенко Сидор Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещенко Сидор Иванович

Смерть
18.07.1881 ст.
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
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