Вишняков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Хлебникова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1774

Дочь: Алексеева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вишняков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1781

Сын: Вишняков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вишняков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зевакина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна

Смерть
1832
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