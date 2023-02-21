Вишняков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Хлебникова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1774
Дочь: Алексеева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вишняков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1781
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вишняков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зевакина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Вишнякова Авдотья Петровна
Смерть
1832