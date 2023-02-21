Вишнякова (Черняева) Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Черняева) Авдотья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.03.1826

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Хлебникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1774

Дочь: Алексеева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вишняков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1781

Сын: Вишняков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вишняков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зевакина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович

Смерть
14.03.1826
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