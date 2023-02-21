Вишнякова (Черняева) Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.03.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Хлебникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1774
Дочь: Алексеева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вишняков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1781
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вишняков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зевакина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вишняков Михаил Иванович
Смерть
14.03.1826