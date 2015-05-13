Дмитриева (Дмитриева) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1918
Дата смерти13.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1938
Сын: Дмитриев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.2015