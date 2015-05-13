Дмитриева (Дмитриева) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1918

Дата смерти

13.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Дмитриев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.2015
Москва, город федерального значения Москва
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