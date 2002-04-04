Ткачев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1948
Дата смерти04.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948
Рождение ребёнка
19.08.1971
Дочь: Ельсукова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.08.1975
Дочь: Пономарева (Ткачева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна
Усинск, Усинск, Республика Коми
Смерть
04.04.2002