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Ткачев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1948

Дата смерти

04.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948

Отец: Ткачев Михаил Емельянович

Мать: Ткачева (Погорелова) Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
19.08.1971

Дочь: Ельсукова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.08.1975

Дочь: Пономарева (Ткачева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна

Усинск, Усинск, Республика Коми
Смерть
04.04.2002

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