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Ельсукова Оксана Александровна
Ельсукова Оксана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1971
Пол
Женский
Отец
Ткачев Александр Михайлович
1948 г.р.
Мать
Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1971
Отец:
Ткачев Александр Михайлович
Мать:
Ткачева Любовь Тимофеевна
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