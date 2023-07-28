Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1971
Дочь: Ельсукова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Ткачев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1975
Дочь: Пономарева (Ткачева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Ткачев Александр Михайлович
Усинск, Усинск, Республика Коми