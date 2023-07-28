Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Птица) Любовь Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952

Отец: не указан

Мать: Птица (Небытова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1971

Дочь: Ельсукова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Ткачев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1975

Дочь: Пономарева (Ткачева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Ткачев Александр Михайлович

Усинск, Усинск, Республика Коми

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