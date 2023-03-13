Суровцова (Сорокина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Сорокина) Акулина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1863

Отец: Сорокинъ Степанъ

Мать: Сорокина (Антипина) Агрипина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
1881

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
1883

Сын: Суровцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Баранова (Суровцова) Устинія

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Суровцова (Суровцова) Васса

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
1892

Сын: Суровцовъ Лукіанъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Суровцовъ Лаврентій

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: (Суровцова) Василиса

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: (Суровцова) Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Суровцовъ Максимъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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