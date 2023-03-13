Суровцова (Сорокина) Акулина
Место рождения
Дата рождения07.06.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1863
Отец: Сорокинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
1881
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
1883
Сын: Суровцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Баранова (Суровцова) Устинія
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Суровцова (Суровцова) Васса
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
1892
Сын: Суровцовъ Лукіанъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Суровцовъ Лаврентій
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: (Суровцова) Василиса
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
14.10.1898
Дочь: (Суровцова) Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій
Рождение ребёнка
16.01.1901
Сын: Суровцовъ Максимъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Афонасій