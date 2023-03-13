Баранова (Суровцова) Устинія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Суровцовъ Афонасій
Мать: Суровцова Акулина
Бракосочетание
1906
Муж: Барановъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1907
Сын: Барановъ Василий
Отец ребёнка: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Барановъ Петръ
Отец ребёнка: Барановъ Григорий