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Баранова (Суровцова) Устинія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Суровцовъ Афонасій

Мать: Суровцова Акулина

Бракосочетание
1906

Муж: Барановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Барановъ Василий

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Барановъ Петръ

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан