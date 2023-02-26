Кузин Роман Егоров
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения12.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
12.?.1871
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Кузин Иван Романов
Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузин Фёдор Романов
Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Богданова Агапия Романова
Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова
д.Верхние Вырки Калужской губ.
Смерть
Неизвестно