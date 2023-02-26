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Кузин Роман Егоров

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

12.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853

Отец: Кузин-Фёдоров Егор Семёнов

Мать: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
12.?.1871

Жена: Кузина Елизавета Филипова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Кузин Иван Романов

Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузин Фёдор Романов

Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Богданова Агапия Романова

Мать ребёнка: Кузина Елизавета Филипова

д.Верхние Вырки Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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