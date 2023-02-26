Кузин-Фёдоров Егор Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин-Фёдоров Егор Семёнов

Кузин-Фёдоров Егор Семёнов

avatar

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Кузин Семён

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830

Жена: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.02.1837

Дочь: Королёва Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1840

Сын: Кузин-Фёдоров Аким Егоров

Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1844

Сын: Кузин Архип Егоров

Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1848

Дочь: Акилина Егорова

Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1853

Сын: Кузин Роман Егоров

Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close