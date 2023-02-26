Кузин-Фёдоров Егор Семёнов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1812
Отец: Кузин Семён
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.02.1837
Дочь: Королёва Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1840
Сын: Кузин-Фёдоров Аким Егоров
Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1844
Сын: Кузин Архип Егоров
Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1848
Дочь: Акилина Егорова
Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1853
Сын: Кузин Роман Егоров
Мать ребёнка: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно