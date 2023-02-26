Королёва (Фёдорова) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Фёдорова) Евдокия Егорова

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

21.02.1837

Дата смерти

24.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1837

Отец: Кузин-Фёдоров Егор Семёнов

Мать: Фёдорова-Кузина Фёкла Козьмина

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
18.?.1853

Муж: Королёв Василий Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1863
Смерть
24.04.1902
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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