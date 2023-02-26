Королёва (Фёдорова) Евдокия Егорова
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения21.02.1837
Дата смерти24.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1837
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
18.?.1853
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1863
Смерть
24.04.1902
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.