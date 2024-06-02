Романов Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Алексей
Мать: Романова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мохорков Григорий Романович
Мать ребёнка: не указана
Пасынок (неродной сын)
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.
Сын: Романов Яков Константинович
Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна
Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.
Сын: Романов Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Дочь: Романова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна
Рождение ребёнка
18.?.1885
Сын: Романов Прохор Константинович
Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна
Рождение ребёнка
16.05.1885
Дочь: Романова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна
Смерть
Неизвестно