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Романов Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Алексей

Мать: Романова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марья Филипповна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мохорков Григорий Романович

Мать ребёнка: не указана

Пасынок (неродной сын)
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.

Сын: Романов Яков Константинович

Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.

Сын: Романов Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Дочь: Романова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.?.1885

Сын: Романов Прохор Константинович

Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна

Рождение ребёнка
16.05.1885

Дочь: Романова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Романова Марья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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