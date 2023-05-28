Романова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847 ст.

Сын: Романов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865 ст.

Сын: Романов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей

Смерть
Неизвестно

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