Романова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Алексей
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847 ст.
Сын: Романов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865 ст.
Сын: Романов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей
Смерть
Неизвестно