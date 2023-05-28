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Романов Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865 ст.

Отец: Романов Алексей

Мать: Романова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марья Евсеевна

Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.

Дочь: Лапшова (Романова) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Романова Марья Евсеевна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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