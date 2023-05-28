Романов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1864 и 1865 ст.
Отец: Романов Алексей
Мать: Романова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Марья Евсеевна
Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.
Дочь: Лапшова (Романова) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Романова Марья Евсеевна
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно