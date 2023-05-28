Романова Марья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Марья Евсеевна

Романова Марья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1864 и 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.

Дочь: Лапшова (Романова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Романов Матвей Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.