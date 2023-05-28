Романова Марья Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1881 ст.
Дочь: Лапшова (Романова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Романов Матвей Алексеевич
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно